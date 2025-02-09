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أخبار مصر

وزير الصحة: لدينا استراتيجية واضحة للتحول الرقمي بالمستشفيات وميكنة منشآت الرعاية

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،  إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الإلكترونية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في ميكنة المنشآت الطبية، ودعم التحول الرقمي في المنظومة الصحية.

 

استيراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي وميكنة المنشآت

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد استيراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي، وميكنة المنشآت، والملفات الطبية، لتحسين فعالية وكفاءة قطاع الرعاية الصحية من خلال تقنية المعلومات والتحول الرقمي، والعمل على تحقيق التحول الرقمي في المنشآت الصحية من خلال إنشاء منظومة معلومات آمنة في منشآت الرعاية الصحية.

 

استخدام أحدث تقنيات التكنولوجية الطبية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع بحث سبل التعاون في ميكنة منشآت الرعاية الأساسية، وتدريب الكوادر الطبية على استخدام أحدث تقنيات التكنولوجية الطبية.

ولفت «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش سبل ضمان الاستدامة في الاستثمار بالبنية التحتية المعلوماتية وتعزيز الابتكار في الخدمات، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة.

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حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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