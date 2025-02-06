الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة العالمية: 4 ملايين فتاة تتعرض لخطر تشويه الأعضاء التناسلية سنويا

ختان الإناث، فيتو
ختان الإناث، فيتو

أكدت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مشكلة عالمية وإقليمية.

 200 مليون ناجية من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عالميا

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه عالميًا، تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 200 مليون ناجية من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في البلدان التي تتركز فيها هذه الممارسة.

وعالميًا، تشير التقديرات أيضًا إلى تعرُّض أكثر من 4 ملايين فتاة سنويًا لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وغالبيتهن يتعرضن للختان قبل بلوغهن 15 عامًا.

كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح من المُسلَّم به دوليًا أنّ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان، كما أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية شكل متطرف من أشكال التمييز بين الجنسين يعكس عدم المساواة المتأصل بينهما.

ختان الإناث انتهاك لحقوق الأطفال 

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ختان الإناث انتهاك لحقوق الأطفال، حيث يمارس تشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية على الفتيات الصغيرات دون موافقة.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن ختان الإناث قد يتسبب في الوفاة مشيرة الي ان تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يؤذي الفتاة أو المرأة فحسب وليس له أي منافع صحية.

مضاعفات تشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية 

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن المضاعفات الفورية الناجمة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تشمل:

آلام مبرحة
نزيف حاد 
تورم الأنسجة التناسلية
 حكة
حالات عدوى مثل التيتانوس
مشكلات في التئام الجروح
إصابة النسيج التناسلي المحيط
صدمة
الوفاة

وزير الصحة يبحث تبادل الخبرات المصرية في مكافحة الملاريا مع المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض

الصحة تحذر من الإفراط في استخدام جلسات البخار للأطفال

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المضاعفات تشمل:

١- مشكلات في التبول أو عُسر التبول وعدوى المسالك البولية.
٢- إفرازات مهبلية وحكة وعدوى.
٣- مشكلات في الدورة الشهرية ومشكلات جنسية.
٤- زيادة خطر مضاعفات الولادة.
٥- الحاجة لإجراء عمليات جراحية لاحقة.
6- مشكلات نفسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التئام الجروح الأعضاء التناسلية الأنثوية الصحة العالمية اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عدوي المسالك البولية منظمة الصحة العالمية مناهضة ختان الإناث ختان الإناث تشويه الأعضاء التناسلية الاعضاء التناسلية

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث تبادل الخبرات المصرية في مكافحة الملاريا مع المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض

سحر السنباطي: مصر ملتزمة بالقضاء على ختان الإناث

الصحة تحذر من الإفراط في استخدام جلسات البخار للأطفال

وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا بشأن مصير المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية بالمستشفيات
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

ترامب: إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة دون تدخل جنود أمريكيين

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

منوعات

المزيد

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس 6-2-2025 بالأسواق؟

أسعار الشوفان اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضلها وكيفية إحيائها، كل ما تريد معرفته عن ليلة النصف من شعبان 2025

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية