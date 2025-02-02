ننشر نتيجة تكليف الصيادلة دفعة 2022

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان نتيجة تكليف الصيادلة دفعة 2022 حركة 2024.

نتيجة تكليف الصيادلة دفعة 2022

وتنشر فيتو نتيجة حركة تكليف الصيادلة دفعة 2022، ويمكن الحصول عليها من هنا

وشملت النتيجة توزيع الخريجين على المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ومديريات الصحة بالمحافظات ومراكز خدمات نقل الدم ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الشرطة حسب الاحتياجات لكل جهة من الصيادلة.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان في أكتوبر الماضي عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة ٢٠٢٢ الدور الأول والثانى ويناير وفبراير ٢٠٢٢، وذلك بنظام التنسيق الإلكترونى العام في ضوء قواعد التوزيع والتي تتضمن (الاحتياجات - المجموع - النطاق الجغرافي - الرغبات).

حركة تكليف الصيادلة دفعة ٢٠٢٢

وأكدت الإدارة العامة للشئون الصيدلية من خلال إدارة تكليف الصيادلة أنه على الخريجين التقدم عن طريق الانترنت من خلال الرابط التالي.

وأشارت إلى أن الخريج يرجع إلى الإدارة العامة للشئون الصيدلية حال وجود شكاوى أو تعديل بالبيانات الأساسية للخريج أو إرسال أي استفسارات عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة تكليف الصيادلة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يعتبر الخريج مسئول مسئولية كاملة عن صحة البيانات الأساسية التي يتم تسجيلها خلال الفترة المقررة لمراجعة واستكمال البيانات الأساسية ويتحمل المسئولية القانونية كاملة.

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