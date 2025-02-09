الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 823 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").
 

كما ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 823 حكما قضائيا متنوعا.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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