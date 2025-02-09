الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

قائد القيادة الوسطى الأمريكي يلغي زيارته لـ غزة

الجنرال مايكل كوريلا،
الجنرال مايكل كوريلا، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن قائد القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا كان سيزور قطاع غزة للمرة الأولى، ولكنه ألغى زيارته.

قائد القيادة الوسطى الأمريكي يلغي زيارته لغزة

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن الزيارة كان مخططا لها مسبقا، وهي أول زيارة لضابط أمريكي كبير للقطاع منذ بداية الحرب، وألغى الجنرال كوريلا زيارته إلى غزة، وعقد بدلا من ذلك اجتماعات في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وقام كوريلا بجولة وتفحص بطارية الدفاع الجوي الأمريكية ثاد المتمركزة في إسرائيل،  وتم إلغاء زيارة كوريلا جاءت على خلفية إعلان ترامب عن خطته تهجير سكان القطاع.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن كوريلا فضل بعد عرض خطة التهجير عدم زيارة غزة خلال هذه الفترة.

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غزة القيادة الوسطى الأمريكي تل أبيب إسرائيل جيش الاحتلال خطة التهجير ترامب

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