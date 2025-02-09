الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

محافظ جنين: جيش الاحتلال دمر المخيم بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف فلسطيني

جنين، فيتو
جنين، فيتو

قال محافظ جنين، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المخيم بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف فلسطيني.

جيش الاحتلال يوسع عملية السور الحديدي شمال الضفة الغربية

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الأمن قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية.

شهداء وجرحى في مخيم نور الشمس

وبدأت  قوات الاحتلال  الإسرائيلية بالتحرك في مخيم اللاجئين نور الشمّس بالقرب من طولكرم.

وقال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أن “القوات قتلت عددا من  الأشخاص واعتقلت عددا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة”.

واستشهدت سيدة بينما أصيب زوجها بجروح خطيرة برصاص  جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقال محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل: "قوات الاحتلال وفي اليوم الرابع عشر من العدوان على محافظة طولكرم، بدأت فجر اليوم باجتياح مخيم نور شمس، مدعومة بالجرافات العسكرية، وتحاصر المخيم من عدة اتجاهات".

ووجه كميل في بيان صحفي دعوة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف هذا العدوان غير المسبوق على محافظة طولكرم ومخيماتها.

وأشار كميل إلى منع طواقم الإسعاف من الوصول لعدد من الاصابات في مخيم نور شمس، وخاصة أنه هناك حالات نزوح قسري إلى عدة مناطق، مما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني للمواطنين.

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جنين جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي عملية السور الحديدي الضفة الغربية

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