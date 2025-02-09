الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 38 مدنيا في كمين نصبه مسلحون شمال شرق مالي

قوات من الجيش المالي،
قوات من الجيش المالي، فيتو

قال  الجيش المالي: إن مسلحين قتلوا 25 مدنيًا وأصابوا 13 آخرين، في كمين نصبوه لركب يرافقه الجيش قرب مدينة جاو شمال شرقي البلاد.

قتلى وجرحى في كمين نصبته جماعات مسلحة شمال شرق مالي

وذكر مسؤول محلي رقمًا مختلفًا للقتلى عما ورد في بيان الجيش، فقد أفاد بأن في جاو استقبل 56 جثة، وأضاف أن عددًا غير معلوم من الجنود لقوا مصرعهم أو أصيبوا.

 
ووقع الهجوم في قرية قرب جاو، وهي منطقة تنشط فيها جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي داعش والقاعدة  منذ أكثر من عقد، ما أسهم في زعزعة الاستقرار في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وأوضح الجيش، في بيان، أن 19 من المهاجمين على الأقل قُتلوا أيضًا عندما رد الجنود وتمكنوا من دحرهم، لكنه لم يذكر عدد القتلى والمصابين من صفوف الجيش.


وتمكن المسلحون من تأسيس موطئ قدم في شمال مالي بعد تمرد انفصالي نفذه الطوارق في 2012، وانتقلوا إلى دول أخرى في منطقة الساحل الوسطى جنوب  الصحراء الكبرى.


وقال أحد سكان جاو: إن الهجمات التي تؤدي إلى سقوط قتلى أصبحت متكررة لدرجة أن الجيش بدأ القيام بمرافقة أمنية شبه يومية.

وأدى العنف في المنطقة إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وأثار سلسلة من الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بين عامي 2020 و2023.

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الجيش المالي بوركينا فاسو منطقة الساحل مالي

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