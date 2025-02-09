شرعت ثلاثة أقاليم في المغرب مرخص لها بزراعة حشيش القنب الهندي، هذه الأيام في زراعة "النبتة"، وسط تضاعف أعداد المزارعين والفلاحين المنضمين إلى التعاونيات في أقاليم الحسيمة، وشفشاون، وتاونات.

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

ويأمل المزارعون في جني مكاسب من خلال زراعة "الكيف المقنن"؛ بينهم نسبة كبيرة من أولئك الذين صدر عفو ملكي في حقهم، خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن كانوا متابعين على ذمة قضايا تتعلق بهذه الزراعة، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي.

وأكد مزارعون أن "بداية فترة الزراعة، والتي من المرتقب أن تستمر حتى أواخر مارس المقبل، ستعرف انخراطا لافتا من قبل عدد كبير من صغار المزارعين المشمولين بالعفو الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب".

تضاعف الطلب على بذور الحشيش

وأكد المزارعون أن "تضاعف الطلب على البذور جراء هذا الوضع، لم يحل دون تمكن الفلاحين من تدبر أمورهم لتوفيرها".

وأكد الموقع أن الجهات الرسمية المعنية بإنجاح ورش تقنين حشيش القنب الهندي بدأت تحركاتها من أجل "ضمان سير عملية الزراعة تكفل استجابتها للمعايير الدولية المعمول بها، عبر توجيه الفلاحين لاتخاذ إجراءات عديدة تشمل أساسا القيام بالتحاليل اللازمة للماء والتربة".

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