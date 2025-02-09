الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

مصرع وفقد 10 أشخاص في غرق سفينة صيد قبالة سواحل كوريا الجنوبية

سواحل كوريا الجنوبية،
سواحل كوريا الجنوبية، فيتو

غرقت سفينة صيد في المياه قبالة الساحل الجنوبي لـ كوريا الجنوبية في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص واختفاء 7 آخرين، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤولين.

 

اختفاء  سفينة  تزن 139 طنا وعلى متنها 14 من أفراد الطاقم

 
وتم الإبلاغ عن اختفاء السفينة التي تزن 139 طنا وعلى متنها 14 من أفراد الطاقم في الساعة 1:41 صباحا في المياه على بعد حوالي 17 كيلومترا شرق جزيرة هابيك، بالقرب من مدينة يوسو، الواقعة على بعد 316 كيلومترا جنوب سيئول.

وانتشلت سفن خفر السواحل وقوارب الصيد الأخرى 7 من أفراد الطاقم، وهم 3 كوريين جنوبيين و4 أجانب، قبل أن يتوفى الكوريون الجنوبيون الثلاثة، بمن فيهم قبطان السفينة البالغ من العمر 66 عاما.

 
وظهرت على الناجين الأربعة، وهم إندونيسيان وفيتناميان، علامات انخفاض حرارة الجسم، وتقرر أن يتم علاجهم في مستشفى بلدة قريبة.

وعثر على 5 أشخاص من الذين تم إنقاذهم في البداية، بما في ذلك القبطان، على متن قارب نجاة، في حين تم العثور على الكوريين الجنوبيين الآخرَيْن منجرفين دون سترات النجاة.

السفينة انقلبت بسبب الرياح والأمواج

وقال أحد البحارة الأجانب: إن السفينة انقلبت بسبب الرياح والأمواج، لكن من المتوقع أن تجري السلطات تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للحادث.

ونشر خفر السواحل 23 سفينة و8 طائرات، إلى جانب الدعم من الوكالات الأخرى وسفن الصيد، في محاولة للعثور على أفراد الطاقم المفقودين، وهم 5 كوريين جنوبيين وإندونيسي وفيتنامي.

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