الأحد 09 فبراير 2025
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سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

الجنسية الكويتية،
الجنسية الكويتية، فيتو

أعلنت الحكومة الكويتية عن سحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، وذلك بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

وجاء في نص المرسوم الذي أوردته صحيفة الكويت اليوم، اليوم الأحد “إنه بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية”.

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

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الحكومة الكويتية مجلس الوزراء قانون الجنسية

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