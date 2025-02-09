مسئول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي

صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف جينادي جاتيلوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات الجادة مع روسيا بشأن قضية نزع السلاح النووي.



وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة "يوم الدبلوماسي"، "عمليا، لم يتم التطرق أو التحدث عن استئناف حوار جدي في مجال الحد من التسلح، والذي توقف بالمناسبة بمبادرة من واشنطن، الأمريكان ليسوا مستعدين لذلك".

وتابع، قائلا: "كيف يمكن عموما إجراء حوار طبيعي بين الدول عندما لا يعتبر أحد الطرفين الآخر متساويا؟ ولا يأخذ في الاعتبار مصالحها المشروعة، وخاصة في مجال الأمن؟".

وأضاف غاتيلوف، أن الولايات المتحدة بدلا من ذلك تسعى بكل أفعالها إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا في المجالات العسكرية والمالية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "ستارت الجديدة" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في فبراير 2023 تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.

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