الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسئول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي

أسلحة نووية، فيتو
أسلحة نووية، فيتو

صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف جينادي جاتيلوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات الجادة مع روسيا بشأن قضية نزع السلاح النووي.
 

وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة "يوم الدبلوماسي"، "عمليا، لم يتم التطرق أو التحدث عن استئناف حوار جدي في مجال الحد من التسلح، والذي توقف بالمناسبة بمبادرة من واشنطن، الأمريكان ليسوا مستعدين لذلك".

وتابع، قائلا: "كيف يمكن عموما إجراء حوار طبيعي بين الدول عندما لا يعتبر أحد الطرفين الآخر متساويا؟ ولا يأخذ في الاعتبار مصالحها المشروعة، وخاصة في مجال الأمن؟".

وأضاف غاتيلوف، أن الولايات المتحدة بدلا من ذلك تسعى بكل أفعالها إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا في المجالات العسكرية والمالية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "ستارت الجديدة" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في فبراير 2023 تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة في جنيف الولايات المتحدة روسيا السلاح النووي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف الناتو

مواد متعلقة

روسيا تبدأ إنتاج محركات الصواريخ أنجارا الفضائية

روسيا تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء الحرب مع روسيا

روسيا: محطة الضبعة أكبر موقع بناء نووي بالعالم وستدخل الخدمة فبراير 2030
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة (فيديو)

رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية اليوم

عبد اللطيف المناوي يعلق على احتمالات الحرب بين مصر وإسرائيل

مسئول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي

آخرهم الجفالي، تفاصيل تدعيمات الزمالك الشتوية بعد غلق باب القيد

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي

قانون الضريبة على العقارات، ضوابط تشكيل لجان الطعون

ضربني بالقلم، لاعب الإسماعيلي يكشف تفاصيل مشادته مع ناصر ماهر

منوعات

المزيد

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم السبت 8/2/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية