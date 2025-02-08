أخبار مصر اليوم: القومي للأجور يكشف نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد.. وجدول العطلات الرسمية خلال شهر رمضان 2025

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

المترو يعلن غلق باب التقديم في وظيفة مهندس بمونوريل أكتوبر 18 فبراير

حددت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق يوم 18 المقبل، موعدا نهائيا لغلق باب التقديم بوظائف المترو الخاصة بتشغيل مونوريل أكتوبر.

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

درجات الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.

أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

تطرح وازرة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة بكميات كبيرة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

صحة القاهرة: تجهيز 150 مركزًا للرعاية الأولية ضمن منظومة تطبيق التحول الرقمي

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن جهود الدولة في الملف الصحي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية لهم، مشيرًا إلى أن كافة المشاريع الصحية التى تقيمها الدولة تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إجازات الموظفين في رمضان 2025، جدول العطلات الرسمية خلال شهر الصوم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قِبَل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة حول، إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025.

القومي للأجور يكشف نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص(فيديو)

قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور: إن نسبة الزيادة المتوقعة في أجور العاملين بالقطاع الخاص تتراوح ما بين 11 إلي 12% وذلك تماشيا مع معدلات التضخم.

شبورة وأمطار وصقيع، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وانخفاض بدرجات الحرارة.

ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

كشف هاني إبراهيم، الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، عن آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي، وسر إغلاق إثيوبيا لمفيض السد، والاكتفاء بتمرير المياه من خلال التوربينين المنخفضين فقط، مع تشغيل جزئي لتوربين واحد فقط، كاشفًا عن ملاحظة خروج الرواسب من حوض التوربينات.

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