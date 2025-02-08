السبت 08 فبراير 2025
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صحة القاهرة: تجهيز 150 مركزًا للرعاية الأولية ضمن منظومة تطبيق التحول الرقمي

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن جهود الدولة في الملف الصحي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية لهم، مشيرًا إلى أن كافة المشاريع الصحية التى تقيمها الدولة تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

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جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه محافظ القاهرة لمتابعة الخطوات الاجرائية لاختيار محافظة القاهرة كأول محافظة يطبق فيها نظام ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمى فى القطاع الطبى بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ  للمنطقة الغربية، ود.  حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ود. حمودة الجزار مدير مديرية الصحة، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

 

ووجه محافظ القاهرة الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لاختيار محافظة القاهرة لتكون النموذج الأول لتطبيق الميكنة والتحول الرقمي داخل المنظومة الجديدة التي تقوم بها وزارة الصحة، مؤكدًا أن المحافظة ستكون داعمة في تطبيق هذا الفكر المتطور خاصة وأن القاهرة تعد مركزًا طبيًا يقدم العلاج للقاطنين بها والقادمين من المحافظات الأخري.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة الإشغالات، وتكثيف النظافة بمحيط المراكز الطبية المطورة، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير.

وأشار د. حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية  إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز ١٥٠ مركزًا من مراكز الرعاية الأولية بـ١٣٤٢ حاسب آلى للبدء فى تطبيق التحول الرقمي، مع توفير شبكة نت هوائية، وسينتهي العمل من تدريب فرق العمل على المنظومة الجديدة الأسبوع الحالى ليبدأ التطبيق آخر الشهر الجارى.

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أنه سيتم بالتزامن مع تطبيق التحول الرقمي،  رفع الكفاءة الإنشائية لجميع المنشآت الطبية، وتوحيد دهانات الواجهات الخارجية واللافتات للمراكز الطبية الـ ١٥٠،  والـ ٦٢ مستشفى التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، بالإضافة إلى توحيد الزي الخاص بالأطباء، وطاقم التمريض وتوحيد الـID الخاص بهم.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة التحول الرقمي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة دكتور خالد عبد الغفار محافظ القاهرة مديرية الشئون الصحية

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