القومي للأجور يكشف نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص(فيديو)

قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور: إن نسبة الزيادة المتوقعة في أجور العاملين بالقطاع الخاص تتراوح ما بين 11 إلي 12% وذلك تماشيا مع معدلات التضخم.

إشكالية زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": نتمنى زيادة رواتب وأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ20% و30% ويتجاوز حتى معدلات التضخم، ولكن صاحب العمل لا يستطيع تحمل ذلك، وسيكون تأثيره سلبيا على المؤسسة الإنتاجية، وبالتالي ننظر إلي العامل وصاحب العمل بشكل توازني.

رؤية زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص

ولفت إلي أن الرؤية الخاصة بزيادة أجور العاملين بـالقطاع الخاص تستند إلي معدلات التضخم التي تتراجع حتى وصلت لأكثر من 20%، وبالتالي نرى أن صاحب العمل يمكنه تحمل وامتصاص نصف نسبة التضخم.

نسبة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص

وأوضح أن نسبة زيادة أجور ورواتب العاملين بالقطاع الخاص قد تزيد على 12% في ظل الفائدة المرتفعة بالبنوك.



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