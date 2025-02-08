السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

شبورة وأمطار وصقيع، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وانخفاض بدرجات الحرارة.

 

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وقالت في بيان لها إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
 

القاهرة الكبرى.

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

 

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

شمال الصعيد

 

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

 

جنوب الصعيد

 

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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