السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة

تطرح وازرة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة بكميات كبيرة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية. 

وبجانب طرح السلع الغذائية، تقوم الوزارة بطرح  الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن  السوق الخارجي  ، وجاءت الأسعار كالآتي:

برتقال بلدي زنة 1 كيلو بسعر 13.5 جنيه
برتقال سكري زنة 1 كيلو بسعر 32 جنيهًا
برتقال بصرة زنة 1 كيلو بسعر 22 جنيهًا
كنتالوب زنة 1 كيلو بسعر 20 جنيهًا
تفاح ايطالي زنة 1 كيلو بسعر 80 جنيهًا
تفاح جولد زنة 1 كيلو بسعر 80 جنيهًا
تفاح سكري زنة 1 كيلو بسعر 75 جنيهًا
يوسفي زنة 1 كيلو بسعر 23 جنيهًا
أفوكادو زنة 1 كيلو بسعر 195 جنيهًا
جوافة زنة 1 كيلو بسعر 35 جنيهًا
قرع عسل زنة 1 كيلو بسعر 30 جنيهًا

شبكة "2كيلو" بصل أبيض جديد بسعر 18 جنيهًا
شبكة "2كيلو" بصل أبيض قديم بسعر 39 جنيهًا
بصل أحمر زنة 1 كيلو بسعر 13.5 جنيه
شبكة "2كيلو" بطاطس بسعر 23.5 جنيه
كوسة زنة 1 كيلو بسعر 14 جنيهًا
طماطم زنة 1 كيلو بسعر 5.5 جنيه
خيار زنة 1 كيلو بسعر 15 جنيهًا
جزر زنة 1 كيلو بسعر 11 جنيهًا
ليمون زنة 1 كيلو بسعر 52 جنيه
طبق فلفل ألوان بسعر 22.5 جنيه
طبق فلفل بلدي بسعر 12.5 جنيه
باذنجان رومي زنة 1 كيلو بسعر 12 جنيهًا
عامود "5 رؤوس" ثوم بسعر 34 جنيهًا

 

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اسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اسعار الخضروات والفاكهة المجمعات الاستهلاكية

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