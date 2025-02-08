السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

بالأرقام، جهود ضبط المخالفات المرورية في القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للمرور استهدفت ضبط المخالفين في الطرق الصحراوية والزراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1012 مخالفة تجاوز سرعات و85 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 34 دراجة نارية مخالفة، 65 مخالفة موقف عشوائى، 92 مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة موقف عشوائي

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