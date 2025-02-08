إعادة تسيير الحركة المرورية أعلى محور 26 يوليو بعد انقلاب ميكروباص

تمكنت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة من إعادة تسيير الحركة المرورية أعلى محور 26 يوليو بدائرة قسم كرداسة، بعدما تسبب حادث انقلاب ميكروباص في زحام مروري بالطريق ومصرع عاطل وإصابة ربة منزل وثلاثة من أولادها، تم نقلهم إلى المستشفى، بينما قامت الخدمات المرورية برفع حطام الحادث وسحب السيارة عبر أوناش المرور وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه بأنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق يبلغ من العمر 22 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته 10 أشخاص اصطدم بالحاجز الخرسانى وانقلبت السيارة من أعلى الحاجز، ما أدى إلى وفاة عامل يبلغ من العمر 22 سنة وإصابة ربة منزل و3 من أولادها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق.

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