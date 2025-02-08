مشاهد توثق انتشار عناصر القسام بغزة استعدادا لتسليم أسرى الاحتلال (فيديو)

وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو، عملية انتشار عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، تمهيدا لبدء تسليم أسرى الاحتلال.

الرهائن الإسرائليون في قطاع غزة

وبدأت سيارات الصليب الأحمر منذ دقائق في التحرك لدير البلح داخل قطاع غزة لتسلم 3 رهائن إسرائيليين.

وأظهرت مقاطع فيديو لعناصر من حركة حماس انتشارها، السبت، في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وفق اتفاق غزة.

مكان تسليم الرهائن الإسرائليين

ومن المقرر أن يكون موقع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، اليوم السبت، في منطقتين مختلفتين، اثنين من الرهائن سيجري إطلاق سراحهما من منطقة وسط قطاع غزة على طريق شارع صلاح الدين بين منطقتي النصيرات ودير البلح، والأسير الثالث من مدينة غزة أو شمال القطاع.

موعد تسليم الرهائن الإسرائليين

ويكون "موعد التسلم صباحا في حدود الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت غزة (12:00 بتوقيت أبوظبي)".

الأجواء في دير البلح وسط قطاع غزة وانتشار عناصر القسام تمهيدا لبدء تسليم أسرى الاحتلال والإفراج عنهم.



تصوير نور السويركي pic.twitter.com/eWENaaXTwc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 8, 2025

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أسماء المعتقلين الذين سيتم تحريرهم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية

وقالت المؤسسة إن عدد الأسرى 183 أسيرا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

📸 عرض عسكري مهيب لكتائب القسام قبيل البدء بتسليم أسرى الاحتلال الثلاثة للصليب الأحمر في دير البلح وسط قطاع غزة#غزة_تنتصر pic.twitter.com/6n4rfBRWVr — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) February 8, 2025

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الجمعة أنها ستفرج عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان له إن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة هم: "إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبرهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

تحت شعار "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي.. كتائب القسام تنتشر في دير البلح وسط قطاع غزة تمهيدا لتسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل 183 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي المؤبدات#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/hebPZ5SNQf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2025

وقالت مصادر في حماس إن اثنين منهم من فئة كبار السن، بينما ينتمي الثالث إلى فئة الجرحى والمرضى.

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