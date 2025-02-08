السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

مشاهد توثق انتشار عناصر القسام بغزة استعدادا لتسليم أسرى الاحتلال (فيديو)

القسام، فيتو
القسام، فيتو

 وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو، عملية انتشار عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، تمهيدا لبدء تسليم أسرى الاحتلال.

 

الرهائن الإسرائليون في قطاع غزة

 وبدأت سيارات الصليب الأحمر منذ دقائق في التحرك لدير البلح داخل قطاع غزة لتسلم 3 رهائن إسرائيليين.

وأظهرت مقاطع فيديو لعناصر من حركة حماس انتشارها، السبت، في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وفق اتفاق غزة.

 

مكان تسليم الرهائن الإسرائليين

ومن المقرر أن يكون موقع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، اليوم السبت، في منطقتين مختلفتين، اثنين من الرهائن سيجري إطلاق سراحهما من منطقة وسط قطاع غزة على طريق شارع صلاح الدين بين منطقتي النصيرات ودير البلح، والأسير الثالث من مدينة غزة أو شمال القطاع.

 

موعد تسليم الرهائن الإسرائليين

ويكون "موعد التسلم صباحا في حدود الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت غزة (12:00 بتوقيت أبوظبي)".

 

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أسماء المعتقلين الذين سيتم تحريرهم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

 

عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية

وقالت المؤسسة إن عدد الأسرى 183 أسيرا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

 

 

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الجمعة أنها ستفرج عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان له إن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة هم: "إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبرهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

 

 

وقالت مصادر في حماس إن اثنين منهم من فئة كبار السن، بينما ينتمي الثالث إلى فئة الجرحى والمرضى.

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إذاعة جيش الاحتلال تعلق على عرض كتائب القسام خلال عملية تبادل الأسرى
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