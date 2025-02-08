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اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

طرقات تصلح نفسها
طرقات تصلح نفسها "ذاتيا"، فيتو

يتعاون فريق من جامعة سوانسي وكلية كينجز في لندن مع علماء في تشيلي على تطوير نوع جديد من الإسفلت "ذاتي الإصلاح"، يمكنه إصلاح شقوقه بنفسه.

ووجد العلماء طريقة لعكس عملية التشقق، مما يمكن أن يخلق طرقا أكثر استدامة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن الدكتور خوسيه نورامبوينا كونتريراس، المحاضر في قسم الهندسة المدنية بجامعة سوانسي، قوله إن "الفكرة الأساسية هي تحفيز المواد لإغلاق الشقوق في الإسفلت بشكل ذاتي، دون تدخل بشري".

 

وأدخل العلماء مواد صغيرة مملوءة بزيوت معاد تدويرها، في الإسفلت، والتي تُطلق عندما تبدأ المادة في التشقق.

وأظهرت التجارب حتى الآن أن شقا صغيرا في سطح مادة الأسفلت تم إصلاحه بالكامل في أقل من ساعة.

ووصف كونتريراس عملية الإصلاح الذاتي قائلًا: "إنه مثل الجسم. إذا تمكنت من تحديد أي مشكلة في جسمك، يمكنك إيقاف المشكلة في مرحلة مبكرة. هنا نفس المفهوم".

ولم يقدم كونتريراس مزيدا من التفاصيل حول التجربة التي وصفها بالقول إنها واعدة وقد تكلف مبلغا كبيرا عند استخدام المادة الجديدة لأول مرة على الطرقات، إلا أنه استثمار ناجح لأنه سيطيل من عمر الإسفلت كثيرا على المدى البعيد.

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نوع جديد من الإسفلت ذاتي الإصلاح جامعة سوانسي كلية كينجز في لندن شبكة سكاي نيوز البريطانية قسم الهندسة المدنية بجامعة سوانسي مادة الأسفلت
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