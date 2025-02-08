السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

حريق هائل يلتهم محل إكسسوارات في النزهة، ووقوع إصابات

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل  مخزن إكسسوارات بالنزهة ونتج عنه إصابة 4 حالات أشخاص في حالة اختناق وتم نقلهم  للمستشفى.

البداية كان بلاغ تلقائه رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بدائرة القسم 

علي الفور انتقلت قوات المباحث مدعومة بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص  تبين نشوب حريق داخل مخزن إكسسوارات نتج عنه إصابة 4 أشخاص باختناق وتم نقلهم للمستشفى العام.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حريق شقة ببولاق الدكرور 

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم       إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قوات الحماية المدنية حريق قسم شرطة النزهة بالنزهة

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