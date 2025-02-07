تسيير حركة المرور بمحور 26 يوليو بعد حادث انقلاب ميكروباص

نجحت قوات إدارة مرور الجيزة في تسيير الحركة المرورية أعلي محور 26 يوليو في الاتجاه المؤدي لميدان لبنان بعد انقلاب سيارة ميكروباص ما أدى إلي زحام مروري وقامت الخدمات المرورية بسحب السيارة عبر اوناش المرور، وتم التحفظ علي السيارة.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 وتم نقل المصابين عبر سيارات الاسعاف لتلقي العلاج، وتواصل الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات ورفع حطام السيارة وسحبها عبر اوناش المرور.

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 مصابين في حادث تصادم بأكتوبر

وعلي جانب آخر كانت قد أمرت نيابة أكتوبر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى طريق بمدينة 6 أكتوبر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين تصادم سيارتين على الطريق، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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