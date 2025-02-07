فريق بحث لكشف ملابسات وفاة طبيب داخل مستشفى خاص بالعجوزة

يستكمل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات وفاة طبيب بحمام مستشفى خاص العجوزة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال العاملين والأطباء بالمستشفى للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان مستشفى خاص بمنطقة العجوزة بالجيزة، شهد وفاة صادمة لجراح شهير داخل حمام المستشفى، وتم نقل جثته للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع شمال العميد محمد ربيع، يفيد بورود بلاغ من مستشفى خاص شهير بوجود جثة لطبيب داخل حمام استراحة الأطباء.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث العجوزة المقدم أحمد فاروق، مع القوة المرافقة له، إلى المستشفى، حيث تبيّن وجود جثة لطبيب واستشاري مسالك بولية شهير يدعى “أ ع”، يبلغ من العمر 43 سنة، متوفى بحمام استراحة الأطباء وبجوار جثته حقنة وأمبول لعقار البيفادين المخدر، وتم نقل الجثمان لمشرحة زينهم تمهيدا لتشريحه.

وبعمل التحريات تبين أن الطبيب أجرى جراحة مسالك بولية لمريض بغرفة العمليات، ثم توجه بعدها لاستراحة الأطباء ودخل الحمام، وبعد مرور فترة طويلة حاول الممرضون التواصل معه، لكنه لم يستجب، فقاموا بكسر حمام الاستراحة وعثروا على جثته وأبلغوا الشرطة، ورجحت التحريات الأولية وفاته بحقنة مخدرات زائدة، وتم التحفظ على الحقنة والأمبول.

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