الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة ببولاق الدكرور

ماس كهربائي وراء
ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة

 كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، إن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أى إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة ببولاق الدكرور 

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل  شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور  وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم       إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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