السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

مصرع مسن في حريق منزل بالبدرشين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل منزل في منطقة  البدرشين، مما أسفر عن مصرع مسن بحالة إختناق، وتم نقل الجثة الىلا المشرحة تخت تصرف النيابة العامة.

 

حريق منزل بالبدرشين
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة البدرشين وعلى دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى "ممدوح. ز"، يبلغ من العمر 75 عامًا، إثر إصابته بحالة إختناق، وتم نقل الجثة الىلا المشرحة تخت تصرف النيابة العامة.


 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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