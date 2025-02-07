حريق في مدرسة بالغربية قبل انطلاق الترم الثاني بالمدارس

شهدت قرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، اليوم، نشوب حريق جزئي بأحد المدارس بالقرية وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

أحداث الواقعة

ورد إخطار لمدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة " سيد سببه" بقرية بلقينا ومحاولة الأهالي السيطرة عليها.



علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة بـ محافظةالغربية لمتابعة الحادث وتبين نشوب حريق جزئي بجوار سور المدرسة وجاري السيطرة عليه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجار حصر الخسائر.

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