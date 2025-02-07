الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق دراجة نارية تسبب في مصرع طفل بحدائق القبة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس سائق دراجة نارية اصطدم بطفل مما أسفر عن مصرعه بمنطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

حادث حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

حادث حدائق القبة اليوم

وبالفحص تبين وقوع اصطدام دراجة نارية إسكوتر بطفل عقب خروجه من مطعم كشري، مما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

 

خريطة السرعات بالطرق 2023 

بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق  وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية تجنبا للوقوع في الغرامات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حدائق القبة حدائق القبة غرفة عمليات شرطة النجدة

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

إصابة مدير إدارة الهجرة غير الشرعية في حادث سير بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بحلوان
ads

الأكثر قراءة

بالتفصيل، جالانت يكشف كواليس اغتيال حسن نصر الله

هربت بعد ما عرفت أنه مشهور، اعترافات المتهم بتحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى

واشنطن بوست: مقترح ترامب يهدد اتفاقية كامب ديفيد ويدفع مصر للتحرك عسكريا

بحضور روبيو، أمريكا تصادر طائرة لمادورو في الدومينيكان ومسؤول: كنز من المعلومات (صور)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، تراجع جديد للفراولة وارتفاع البرتقال

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل برشلونة وريال مدريد

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

إنجاز تاريخي لـ ليفربول بعد الوصول لنهائي كأس كاراباو

منوعات

المزيد

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

السجن 45376 عاما، محكمة تركية تصدر عقوبة الأطول في التاريخ ضد متهمين، ماذا فعلا

نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

المزيد

خدمات

المزيد

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية