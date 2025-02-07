أزمة داخل الاحتلال بسبب انتقاد رئيس شعبة "أمان" لخطة ترامب

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من رئيس أركان المستقيل، هرتسي هاليفي، توبيخ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، شلومي بايندر، على خلفية تصريحات حذر فيها من عواقب خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن السيطرة الأمريكية على قطاع غزة.

خطط ترامب لتهجير سكان غزة من القطاع

وكانت قناة "13" العبرية، أفادت بأن رئيس شعبة أمان، قال خلال تقييمه خطط ترامب لتهجير سكان غزة من القطاع، إن ذلك قد "يؤدي إلى تصعيد العنف في الضفة الغربية"، محذرًا بشكلٍ خاص من "تصاعد الأحداث خلال شهر رمضان المبارك".

وأضافت، أن شلومي بايندر، لم يبد أي اعتراض على خطط ترامب، بل حذر فقط من عواقبها المحتملة.

وتأتي تصريحات، ضد توجيهات المستوى السياسي في كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يؤيد ويدعم خطة ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع بعد انتهاء الحرب.

كاتس يدرس خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة طوعًا

وأوعز كاتس أمس، إلى الجيش الإسرائيلي، بإعداد "خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة "طوعًا" إلى أي مكان في العالم يوافق على استيعابهم"، في خطوةٍ تعكس توجهًا واضحًا نحو تهجير جماعي للفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق أن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أمريكا، بعد نهاية القتال، على الرغم من أن دولًا عربية وأوروبية وأجنبية عديدة، أبدت امتعاضها من خطة دونالد ترامب.

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