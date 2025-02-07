مستشارو ترامب: سيطرة أمريكا على غزة فكرة خيالية اتضح للرئيس عدم إمكانية تطبيقها

توقع عدد من المستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تختفي فكرة "ملكية غزة بعد أن اتضح لترمب أنها غير قابلة للتطبيق".

مستشاري ترامب يكشفون حقيقة السيطرة على غزة

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن العديد من مستشاري ترامب قولهم: اتضح للرئيس أن فكرة السيطرة على غزة غير قابلة للتطبيق، ويبدو أن هذا قد حدث بالفعل بحلول ظهر أمس الأربعاء".

ولكن دان شابيرو، الذي شغل منصب السفير الأمريكي في إسرائيل في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قال إن "مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى إثارة المزيد من التطرف" مضيفا "مقترح ترامب ليس جادا".

وأوضح أن "احتمالات سيطرة الولايات المتحدة على غزة بتكلفة هائلة من الدولارات والقوات، تعادل احتمالات دفع المكسيك ثمن الجدار أو استيلاء الولايات المتحدة على نفط العراق".

وتابع شابيرو "أن الخطر هو أن المتطرفين داخل الحكومة الإسرائيلية سوف يأخذون الأمر حرفيا وعلى محمل الجد، ويبدأون في التصرف بناء عليه".

مقترح ترامب يعرض إطلاق سراح المزيد من الرهائن للخطر

مشيرا، إلى أن هذا الأمر "قد يعرض إطلاق سراح المزيد من الأسرى للخطر، ويقوض احتمالات التوصل إلى اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي".

وقالت نيويورك تايمز، إنه عندما أعلن الرئيس ترامب عن اقتراحه بتولي الولايات المتحدة ملكية غزة الثلاثاء الماضي، صدم حتى كبار أعضاء البيت الأبيض والحكومة.

وأضافت "بينما بدا إعلانه رسميا ومدروسا فقد قرأ الخطة من ورقة، لم تجر حتى الإدارة الأمريكية التخطيط الأساسي لفحص جدوى مقترح السيطرة على غزة"، وفقا لأربعة أشخاص على دراية بالمناقشات، ولم يسمح لهم بالتحدث علنا.

وذكرت، أنه "داخل الحكومة الأمريكية، لم تكن هناك اجتماعات مع وزارة الخارجية أو البنتاغون، كما يحدث عادة لأي اقتراح جاد للسياسة الخارجية".

وأخبر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لـ "نيويورك تايمز" أنهم ما زالوا يحاولون معرفة أصل الفكرة، واعتبروها "خيالية حتى بالنسبة للسيد ترامب".

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