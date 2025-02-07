الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد طلب ترامب من أوكرانيا 300 مليار دولار، زيلينسكي يغري الرئيس الأمريكي بصفقة المعادن الثمينة

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

استعرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مخزون بلاده الهائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة خلال مقابلة مع “رويترز” الجمعة، كجزء من حملة إغراء لجذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.

زيلينسكي يعرض على ترامب صفقة المعادن لإنهاء حرب أوكرانيا

وقال فولوديمير زيلينسكي: "إذا كنا نتحدث عن صفقة، فلنعقد صفقة"، مؤكدا حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية من حلفائها كجزء من أي تسوية.

 

وقال الرئيس ترامب، الذي تمارس إدارته ضغوطات من أجل إنهاء سريع لحرب أوكرانيا مع روسيا، يوم الإثنين الماضي، إنه يريد من أوكرانيا أن تزود الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة والمعادن الأخرى مقابل الدعم المالي لجهودها الحربية.

ترامب يريد تسوية مع أوكرانيا قيمتها 300 مليار دولار

وأكد ترامب، أن أوكرانيا مستعدة لذلك، مضيفا أنه يريد "تسوية من أوكرانيا مقابل ما يقرب من 300 مليار دولار من الدعم المقدم من أمريكا".

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو

وأضاف ترامب "نقول لأوكرانيا إن لديها عناصر أرضية نادرة ثمينة جدا، ونحن نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا، حيث يمكنهم تغطية ما نقدمه لهم مقابل عناصر أرضية نادرة وأشياء أخرى".

وكشف ترامب، أنه يتوقع إجراء لقاء مع زيلينسكي، الأسبوع المقبل، وقد يتم ذلك في واشنطن.

وقال ترامب قبل محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في البيت الأبيض: "من المحتمل أن ألتقي بالرئيس زيلينسكي الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن أتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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