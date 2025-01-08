الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

أتعاطف مع موقف روسيا، ترامب يصدم أوكرانيا بشأن عضويتها في الناتو

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وقال ترامب: "لسنوات عديدة، حتى قبل بوتين، قالت روسيا إن "الناتو" لا ينبغي أن يرتبط أبدًا بأوكرانيا. كان الأمر كما لو كان منحوتًا على الحجر. وبعد ذلك قال بايدن إن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف "الناتو". وبهذا الشكل، فإن روسيا تحصل على "الناتو" على أعتابها مباشرة. لا أستطيع إلا أن أتفهم مشاعرهم حول هذا الأمر".

واعتبر أن النزاع في أوكرانيا هو فشل ذريع لجو بايدن، مشيرًا إلى أنه نتيجة لذلك يموت الناس وتدمر المدن.

وأوضح أنه يتعاطف مع موقف روسيا الرافض لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي وعبر عن أسفه لأنه لن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تنصيبه.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال لقائهما في باريس الشهر الفائت بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ودعوتها للانضمام لـ"الناتو".

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا، تنص على أن موسكو توقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية الجديدة.

وأضاف أنه يتعين على كييف أيضا أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو" وتنفيذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية وقبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا.

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