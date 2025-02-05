الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء الحرب مع روسيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

استبعد فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا أثناء العمليات العسكرية.

 روسيا تشير إلى عدم شرعية زيلينسكي

وقال زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان: "لا يمكن إجراء انتخابات أثناء الحرب. من الضروري تغيير التشريعات، وتغيير الدستور،... هناك مشاكل كبيرة".

ولفت مورغان خلال المقابلة إلى أن روسيا تشير إلى عدم شرعية زيلينسكي، كما تأتي الدعوات لإجراء انتخابات أيضا من الولايات المتحدة.

وزعم زيلينسكي: "لقد قلت دائما إنني منفتح على أي انتخابات. ولكن لا يمكن أن تكون هناك انتخابات أثناء الحرب. يجب تغيير الدستور.. ستنتهي المرحلة الساخنة، وسينتهي الحكم العسكري، ثم ستُعقد الانتخابات".

وتابع: "إذا انتهت الأحكام العرفية الآن فإن معظم أفراد الجيش سيعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم".

إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أوكرانيا

انتهت فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي في 20 مايو من العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أوكرانيا، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وزعم زيلينسكي أن التصويت الآن "ليس في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف، فلاديمير زيلينسكي.
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن فريق ترامب يجري مشاورات حول آليات إقناع كييف بتنظيم انتخابات رئاسية كجزء من هدنة محتملة مع روسيا.

البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد

من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.
وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.
 

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أوكرانيا العمليات العسكرية زيلينسكي روسيا الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين

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