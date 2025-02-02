زيلينسكي بعد لقاء ترامب: علينا الانتقال إلى المفاوضات مع روسيا

أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتعين على كييف الانتقال إلى المفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع.

وقال زيلينسكي لوكالة "أسوشيتد برس": "بعد التحدث مع ترامب، يجب أن ننتقل إلى نوع ما من المفاوضات مع الروس. أود أن تجلس الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات".

وأضاف أن كييف على تواصل مع إدارة ترامب، لكن المناقشات حول الملف لا تزال ذات طابع عام.

وأشار زيلينسكي إلى أنه يعتقد أن لقاءات شخصية بين ممثلي كييف والولايات المتحدة ستتم قريبا لتطوير اتفاقيات أكثر تفصيلا.

وفي الوقت نفسه، أفاد بأنه لا يعتبر الفكرة التي طرحتها الدول الغربية بإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا ضمانة كافية للأمن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد استعداده للقاء ترامب والحديث بهدوء حول جميع القضايا التي تهم روسيا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن موسكو تراقب تصريحات ترامب حول استعداده للعمل المشترك، وأن روسيا منفتحة دائما على ذلك.

كما شدد على أهمية الاعتماد على "الواقع اليوم" خلال أي لقاء محتمل مع ترامب.

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