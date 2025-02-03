المعادن النادرة مقابل المساعدات، تقارير تكشف سياسة ترامب المستقبلية تجاه أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده مهتمة بالحصول على المعادن النادرة من أوكرانيا؛ وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» عن صحافيي البيت الأبيض.

معادن أوكرانيا النادرة

كما أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب أبدى اهتمامه بالحصول على المعادن النادرة من أوكرانيا مقابل المساعدات الأمريكية.

وبحسب وكالة «الشرق - بلومبرج»، قال ترامب، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا تملك "معادن نادرة ثمينة"، ونريد أن تزود الولايات المتحدة بها.

وأضاف ترامب، متحدثًا للصحافيين في البيت الأبيض، أنه يسعى لتأمين إمدادات المعادن النادرة لبلاده، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا مستعدة للقيام بذلك"، ولكنه طالب بتقديم "ضمانات" لبلاده.

حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

كذلك صرح ترامب مساء بأن "تقدما كبيرا" تم إحرازه في مسألة حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب: "وأعتقد أن هذه المناقشات تجري جيدا"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن تلك المناقشات.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق عن نيته "إنهاء النزاع" في أوكرانيا والتحدث مع روسيا وأوكرانيا حول التسوية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، لكن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة.

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