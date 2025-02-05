انفجار قرب مكتب تجنيد غرب أوكرانيا وأنباء عن سقوط قتلي ومصابين

نقلت هيئة البث العامة الأوكرانية "ساسبلن" عن الشرطة قولها إن شخصًا قتل وأصيب 4 بانفجار قرب مكتب تجنيد في منطقة "خميلنيتسكي" غربي أوكرانيا، اليوم الأربعاء.

سلسلة أعمال عنف استهدفت مكاتب تجنيد

ويعد الهجوم الأحدث في سلسلة أعمال عنف استهدفت مكاتب تجنيد أو ضباط تجنيد في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك إطلاق نار وانفجاران.

وأكدت الشرطة الأوكرانية وقوع انفجار قرب مكتب تجنيد في بلدة كاميانيتس بوديلسكي غربي البلاد. ولم يذكر بيان الشرطة على "تيليجرام" تفاصيل إضافية أو سقوط قتلى ومصابين.



ولم يتضح سبب الانفجار بعد، في وقت تداول فيه ناشطون وحسابات صورًا قالوا إنها من موقع الانفجار وتوثق أحد الضحايا.

سلسلة من الهجمات العنيفة على ضباط التجنيد

وأدان قائد الجيش الأوكراني، سلسلة من الهجمات العنيفة على ضباط التجنيد التي زادت الضغوط على حملة وطنية لتجنيد مدنيين يشوبها الاضطراب بالفعل مع خفوت الإقبال على الخدمة العسكرية.

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