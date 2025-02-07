الفيفا: 2.3 مليار دولار تكلفة الانتقالات الشتوية و"دوران" النصر الأغلى

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في دراسة نشرها اليوم الجمعة، أن أندية العالم أنفقت 2.35 مليار دولار خلال الميركاتو الشتوي، واحتلّ الدوري السعودي المركز الخامس في قائمة أكثر المسابقات إنفاقًا.

وشهد يناير 2025 زيادة عالمية في الإنفاق على الصفقات، بنسبة 58% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 47.1% مقارنة بشهر يناير 2023.

ويشير موقع "سنابشوت" التابع لـ"فيفا" والمتخصّص في الانتقالات الدولية، إلى إجراء 5863 صفقة من أول يناير إلى 4 فبراير، بزيادة مقدارها 19.1% على الرقم القياسي المسجل العام الماضي.

إنجلترا الأكثر إنفاقًا

وتصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الأكثر إنفاقًا بالعالم الشهر الماضي، بإجمالي 621.6 مليون دولار.

وأنفق حامل اللقب مانشستر سيتي 224 مليون دولار، لضمّ المصري عمر مرموش ونيكو غونزاليس وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس وجمعة باه.

واحتلّ الدوري الألماني المركز الثاني (295.7 مليون دولار)، ثم الإيطالي (223.8) والفرنسي (209.7)، ثم أكمل الدوري السعودي قائمة الخمس الأوائل، بإجمالي 202.1 مليون دولار.



دوران الأغلى في يناير

وكانت صفقة انتقال المهاجم الكولومبي جون دوران من أستون فيلا إلى النصر السعودي، الأغلى عالميًا في يناير، وبلغت نحو 77 مليون يورو (79.97 مليون دولار)، مع حوافز.



وكانت أندية فرنسا الأكثر استفادة في ميركاتو يناير، إذ نالت 371 مليون دولار، ثم ألمانيا (226.2) وإنجلترا (185.2) والبرتغال (176.4) وإيطاليا (162).



لاعبو البرازيل كانوا الأكثر تنقلًا بين أندية العالم (471)، ثم الأرجنتين (255 لاعبًا).

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