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رياضة

حارس النصر السعودي: هذا ما لم أكن أتوقعه في شخصية رونالدو

بينتو ماثيو حارس
بينتو ماثيو حارس النصر السعودي ,فيتو

أكد البرازيلي بينتو ماثيوس، حارس مرمى النصر السعودي، أنه لم يشعر بالندم للعب في  الدوري السعودي.

وتحدث ماثيوس في حوار مع صحيفة Umidos البرازيلية عن لقائه مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لأول مرة في النصر، قائلًا إنه فوجئ بشخصيته، حيث كان يتوقع أن يكون (رونالدو) شخصية منغلقة، ولكنه فاجأه بمعاملة إيجابية، وهو شخص هادئ ورائع للغاية.

وقارن ماثيوس بين المدربين لويس كاسترو وستيفانو بيولي، قائلًا إنه ممتن للغاية لكاسترو على خطوة الانتقال إلى النصر.

وقال إن بيولي هو أكثر إلزامًا للاعبين بمتطلبات بدنية من البرتغالي.

وشدد ماثيوس على أن اللجان الفنية في المنتخب البرازيلي تراقب أداءه باستمرار مع النصر، وأنه سيواصل العمل بجدية،من أجل تحقيق حلمه بالمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وتابع أن النصر يضع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة كأولوية استراتيجية للنادي.

وأشار إلى أن  الفريق سيواصل القتال على لقب دوري روشن السعودي حتى النهاية، وكل شيء ممكن في كرة القدم.

وكشف  أنه تلقى عروضًا أوروبية، إبان فترته مع أتلتيكو بارانينسي، مثل إنتر الإيطالي وبنفيكا البرتغالي،وأنه شعر بالإحباط عندما قرر النادي البرازيلي رفض هذه العروض، ولكنه أيضًا كان سعيدًا بالبقاء مع ناديه.

ونوّه الحارس البرازيلي بأنه لم يشعر بالندم من خطوة احترافه في السعودية، بينما اعترف بأنه يحلم باللعب في أوروبا مستقبلًا.

وانتقل ماثيوس “25 عامًا”، إلى صفوف النصر، قادمًا من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، بعقد لمدة 3 مواسم، حتى يونيو 2028، وصار عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، وقبله البرتغالي لويس كاسترو، حيث شارك في 29 مباراة، مع النصر هذا الموسم، بجميع المسابقات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 8 مباريات.

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