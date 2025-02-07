رونالدو يقود هجوم النصر في مواجهة الفيحاء بالدوري السعودي

أعلن مدرب فريق النصر، تشكيل فريقه أمام نظيره الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024- 2025.

تشكيل النصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

ترتيب النصر والفيحاء في الدوري السعودي

ويأتي الفيحاء في المركز 13 في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 38 نقطة، من لعب 18 جولة، حقق الفوز في 11، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة مرتين.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

وتقام مباراة النصر والفيحاء في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، 2024-2025، اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري للمسابقات السعودية على شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة النصر والفيحاء، عبر قناة SSC SPORTS 1 HD وكذلك SSC SPORTS 1 SD.

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