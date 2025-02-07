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ثقافة وفنون

كنوز نادرة لكبار القراء، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة الموافق 7 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وماتيسر من سورة التوبة  5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف  30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورة الحج  30 ق

24: 9 (ص)تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصارالسور 15 ق

 الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة  للشيخ مصطفى إسماعيل 42 ق

45: 10 (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى  وما تيسر من سورة آل عمران 15 ق

قرآن الجمعة
الشيخ السعيد فيصل وخطبة الجمعة الدكتور احمد شرف الدين، تقديم الاعلامي الدكتور وليد الحسينى

12:57 قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد بدر حسين وما تيسر من سورة غافر  30ق

13:27قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة المعارج- نوح- الجن     30ق

14:17 قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس  15ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة الشيخ عطية صقر 5ق الساعة 15:19
مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى من سورتى عبس/ المطففين 29ق

17:04 قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سور الحجرات- ق- الشعراء   25ق

17: 42 قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأحزاب  15ق

18:56 قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورتى محمد- الفتح 30ق

19:36قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد رفعت  وما تيسر من سورة القيامة  15ق

20:40قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القمر  15ق

21:30قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة هود 30ق

10:15 أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد المنزلاوي الجديد بقرية أبوصير مركز سمنود بمحافظة الغربية الأمسية فيها تلاوة قرآنية مباركة الشيخ  قطب أحمد الطويل 
 

يعقبها كلمه الشيخ حامد الرفاعي مدير إدارة أوقاف سمنود وإلى ابتهالات دينية يقدمها المبتهل الشيخ أيمن عبدالمنعم الحساني الأمسية من إعداد وتقديم الإذاعي الكبير بهاء عبادة 

15: 11 (مساءًقرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان    42ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد شبيب  وما تيسر من سورة  البقرة    44ق

01:33 بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النمل  15ق

2:24بعدمنتصف الليل) للشيخ  على حجاج السويسى  وما تيسر من سورة طه 15ق
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2:53 (بعد منتصف الليل) للشيخ  الشحات محمد أنور وما تيسر من سورتى التحريم والملك   30ق

3:56 (بعد منتصف الليل) للشيخ  عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الروم  30ق

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