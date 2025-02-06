إنقاذ 4 أفراد من طاقم اللانش المنكوب بالبحر الأحمر واستمرار البحث عن آخرين

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال 4 أفراد من طاقم اللانش المنكوب قبال سواحل رأس غارب، وتتوالى عمليات البحث عن شخصين آخرين، بالقرب من جبل الزيت في البحر الأحمر.

وكشفت التحقيقات الأولية الخاصة بغرق مركب سياحي بدون ركاب بمنطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر وكان يقل 6 أفراد عن بيانات الطاقم: والتي شملت، عادل السيد محمود المعداوي، ريس بحري، 37 عامًا، وحامد محمود حامد المعداوي، بحري، 36 عامًا، نور الدين الحاج أحمد بحري 27 عامًا ومحمد صابر إبراهيم بحري، 27 عامًا والسيد محمد أحمد عثمان ميكانيكي 37 عامًا، ومحمد أحمد المصري بحري 27 عامًا، وتم إخطار مركز البحث والإنقاذ بالحادث فيما تتواصل عمليات البحث والوصول لموقع البلاغ من جانب عدد 3 وحدات بحرية تابعة لشركات البترول العاملة بالمنطقة للعثور على الطاقم.

كانت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر تلقت، إخطارًا بغرق مركب سياحي يقل 6 أفراد من طاقم أمام منطقة جبل الزيت شمال الغردقة فيما تم الدفع بعدد ثلاث وحدات بحرية من شركات البترول العاملة بالقرب من البلاغ.

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