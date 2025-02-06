الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إنقاذ 4 أفراد من طاقم اللانش المنكوب بالبحر الأحمر واستمرار البحث عن آخرين

البحث عن اثنين من
البحث عن اثنين من طاقم المركب الغارقة في جبل الزيت، فيتو

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال 4 أفراد من طاقم اللانش المنكوب قبال سواحل رأس غارب، وتتوالى عمليات البحث عن شخصين آخرين، بالقرب من جبل الزيت في البحر الأحمر.

وكشفت التحقيقات الأولية الخاصة بغرق مركب سياحي بدون ركاب بمنطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر وكان يقل 6 أفراد عن بيانات الطاقم: والتي شملت، عادل السيد محمود المعداوي، ريس بحري، 37 عامًا، وحامد محمود حامد المعداوي، بحري، 36 عامًا، نور الدين الحاج أحمد بحري 27 عامًا ومحمد صابر إبراهيم بحري، 27 عامًا والسيد محمد أحمد عثمان ميكانيكي 37 عامًا، ومحمد أحمد المصري بحري 27 عامًا، وتم إخطار مركز البحث والإنقاذ بالحادث فيما تتواصل عمليات البحث والوصول لموقع البلاغ من جانب عدد 3 وحدات بحرية تابعة لشركات البترول العاملة بالمنطقة للعثور على الطاقم.

كانت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر تلقت، إخطارًا بغرق مركب سياحي يقل 6 أفراد من طاقم أمام منطقة جبل الزيت شمال الغردقة فيما تم الدفع بعدد ثلاث وحدات بحرية من شركات البترول العاملة بالقرب من البلاغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات النهري رأس غارب بالبحر الأحمر في البحر الأحمر

مواد متعلقة

شاب ينهي حياته بسبب أزمة نفسية وإدمان المخدرات في الجيزة

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

ضبط 1128 مخالفة تجاوز سرعات بالطريق الزراعي في القاهرة خلال 24 ساعة

غاز سام وراء مصرع زوجين في أكتوبر

السيطرة على حريق مخزن مازوت في بدر

مصرع شخص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في رأس غارب

القبض على أمين خزينة بتهمة اختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد

7 حقوق للمرأة الحاضنة، أبرز حالات سقوط مؤخر الصداق
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

انفراد، فيتو تنشر عرض الزمالك الرسمي لضم جيلسون دالا

القبض على قائد سيارة تعدى على نجل الكابتن طارق يحيى

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

سيدة دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ولم أجري تحليل DNA

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

منوعات

المزيد

نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

المزيد

خدمات

المزيد

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يكونون حطب جهنم

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

المزيد
الجريدة الرسمية