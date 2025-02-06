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رياضة

طارق مجدي للزمالك والإسماعيلي، اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجمعة بالدوري المصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباريات غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك والاسماعيلي 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

بيراميدز وسموحة 

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة سموحة في إطار بطولة الدوري الممتاز.

 

طلائع الجيش والجونة 

 

حرس الحدود وإنبي 

 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى في السابعة مساء الجمعة بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري.

 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: غدا الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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