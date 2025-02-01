حقيقة فسخ عقد مهاب ياسر من جانب الزمالك

كشف مصدر مقرب من مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة ما يتم تداوله بشأن فسخ عقده من جانب الأبيض.

مهاب ياسر لاعب الزمالك

وانتشرت خلال الساعات الماضية تقارير تفيد بأن الزمالك بدأ فعليا خطوات فسخ عقد مهاب ياسر.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يتحدث مع اللاعب في فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

مهاب ياسر

وقال، إن مهاب ياسر تلقى عروضا عديدة خلال الفترة الماضية إلا أن الزمالك رفضها.

وأضاف: رفض الزمالك العروض المقدمة لـ مهاب ياسر لأنها شراء نهائي فيما يريد الزمالك إعارة اللاعب فقط.

مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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