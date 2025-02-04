رئيس الوكرة القطري: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض، وللخطيب مسموح

كشف الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، عن موقفه من بيع اللاعب الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الفريق، للقطبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الشيخ حسن بن خليفة رئيس الوكرة القطري في تصريحات تليفزيونية: "غير صحيح ما يقال أن دالا يريد الرحيل عن الوكرة القطري في الوقت الحالي واللاعب متمسك بالنادي".

وأضاف رئيس الوكرة: "اللاعب عقده يتبقى فيه خلاف الموسم الحالي 3 مواسم آخرين والوكرة يتمسك ببقاء اللاعب".

وواصل: "من الممكن أن يخرج جيلسون دالا معارًا لمدة 6 أشهر إذا أراد".

وأكد: "الزمالك يريد الحصول على خدمات اللاعب إعارة لمدة 6 أشهر بدون مقابل، ولا يوجد شيئ بدون مقابل في هذا الوقت".

واختتم "خروج اللاعب بدون مقابل سيكون فقط في حالة تواصل الكابتن محمود الخطيب إذا أراد اللاعب ببلاش سنوافق فورًا".

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