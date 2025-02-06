انفراد، فيتو تنشر عرض الزمالك الرسمي لضم جيلسون دالا

تنشر بوابة فيتو العرض الرسمي لنادي الزمالك مع نادي الوكرة القطري؛ من أجل ضم اللاعب جيلسون دالا، الجناح الأنجولي المميز، إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي ذلك في إطار سعي إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين ذوي إمكانيات عالية، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وكان دالا قد انضم إلى الوكرة القطري في وقت سابق، ولكن نظرًا للمستوى المتميز الذي يقدمه، بدأ مسئولو الزمالك التفكير في ضمه لتدعيم الهجوم.

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