الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

مدير لجنة المسابقات يرد على مزاعم مجاملة جماهير الزمالك

جماهير الزمالك،فيتو
جماهير الزمالك،فيتو

علق طه عزت مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، على عدم معاقبة جماهير الزمالك وحرمانها من حضور المباريات، رغم خروجها عن النص في مباراة بيراميدز بالدوري المصري.

 

وقال طه عزت في تصريحات تليفزيونية: "تقرير الحكم وكذلك مراقب المباراة لم يتضمن خروج جماهير الزمالك عن النص وتوجيه السباب والشتائم لأي لاعب أو مسؤول أو ناد منافس".

 

وتساءل رئيس لجنة المسابقات: "كيف أطبق اللائحة على جماهير الزمالك وتقرير الحكم والمراقب لم يذكر الواقعة وأنا أتعامل بالمستندات؟".

 

وأضاف طه عزت: "لا أجامل جماهير الزمالك أو أي فريق وأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وهدفي التركيز للخروج بالمسابقة بتنظيم جيد وتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص".

 

عقوبات الجولة الـ١١ بالدوري 

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الـ11 وذلك طبقا للائحة المسابقة  موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

 

مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش:

تحويل تقريري حكم ومراقب المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الأحداث التي تمت في المباراة.

إيقاف محمد شعبان محمود عبده لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة الجونة وحرس الحدود:

إيقاف عمر فتحي محمد لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة بيراميدز والزمالك:

إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ناصر منسي دسوقي أحمد لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة إنبي والبنك الأهلي:

إيقاف مصطفى عادل عبدالمجيد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام صلاح عبدالعظيم زنفل لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

 

مباراة زد إف سي والمصري:

إيقاف عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

فاركو وغزل المحلة:

إيقاف موري توريه لاعب فريق غزل المحلة مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة بتروجيت والاتحاد:

إيقاف حامد محمد محمود حمدان لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ناصر محمد ناصر مكي لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

سيراميكا كليوباترا وسموحة:

إيقاف أحمد رمضان عبده لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

 

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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الزمالك مدير لجنة المسابقات طه عزت جماهير الزمالك بيراميدز الدوري المصري

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