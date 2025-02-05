بيراميدز يفتقد جهود محمد الشيبي في مواجهة سموحة

يفتقد فريق نادي بيراميدز لاعبه المغربي محمد الشيبي، خلال مواجهة فريق سموحة القادمة ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها الجمعة القادم.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث بمباراة الزمالك بالدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

ويلقي فريق بيراميدز نظيره سموحة في الرابعة مساء بعد غدا الجمعة باستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

عقوبات الجولة الـ١١ بالدوري

وأصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الـ11 وذلك طبقا للائحة المسابقة موسم 2024-2025 ومنها العقوبات الخاصة بمباراة الزمالك وبيراميدز

عقوبات مباراة بيراميدز والزمالك



إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ناصر منسي دسوقي أحمد لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

ترتيب الدوري المصري، ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 12 المقرر انطلاقها غدا الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 12



1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد اف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط



بيراميدز والمنصورة في كاس مصر

كأس مصر، تأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 من كأس مصر على حساب المنصورة بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد مباراة الفريقين في كأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.