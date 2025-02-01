طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ بنتايك

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للأبيض خضع لفحص طبي شامل، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز بالأمس في مسابقة الدوري.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الفحص الطبي أثبت سلامة اللاعب من أي إصابات ولكنه يعاني من جرح في الوجه، ويخضع لفحص طبي جديد غدًا.



وحقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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