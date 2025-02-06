الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار مصر: أمطار خفيفة على هذه المناطق.. بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان.. القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

كيفية استخراج كعب العمل 2025 من المنزل

 

تتزايد محركات البحث من قبل المواطنين والشباب الراغب في العمل عن كيفية استخراج كعب العمل 2025 من المنزل، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل أو مكاتب العمل.

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وظائف 2025، 140 فرصة عمل للشباب برواتب مجزية في الخارج

أعلن وزير العمل محمد جبران عن فتح باب التقديم لعدد  140 فرصة عمل في 3 تخصصات "حارس ومحاسب وسائق "، بإحدى شركات الخدمات الأمنية بإحدى الدول العربية، ودعا الوزير الشباب المنطبق عليهم الشروط بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة المناسبة.

 

 

خطوات التقديم على 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة

 

يزداد البحث من قبل الشباب الباحثين عن فرص عمل جديدة خارج مصر حول، خطوات التقديم لـ 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة.

 

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات استثنائية سيتم اتخاذها خلال فترة رمضان وعيد الفطر.

 

صحة الجيزة: فيتامين سي لا يمنع نزلات البرد بشكل كامل

 

شاركت الصفحة الرسمية لمديرية الشئون الصحية بالجيزة منشورا توعويا يقدم معلومات حول فيتامين سي وأهميته لصحة الإنسان، وذلك ضمن جهودها لنشر الوعي الصحي بين المواطنين.

 

بتهمة الرشوة، القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

 

جامعة الأزهر تعلن جاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الثاني

 

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم استعدت لبدء الفصل الدراسي الثاني الذي سوف يبدأ يوم السبت القادم الموافق 8 من فبراير الجاري 2025.

 

 

وزير الأوقاف: نرفض التهجير ولا بديل عن إقامة دولة فلسطين المستقلة

 

اختتمت، اليوم الخميس، الدورة التدريبية الدولية الثامنة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بعنوان "دور الإعلام في بناء الإنسان.. رؤية مستقبلية"، بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،

 

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتخذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

محافظة الجيزة تعلن عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء

 

أعلنت محافظة الجيزة عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء، وذلك من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.

 

بعد تصريحات ترامب، "سلة المغادرة" مشروع صهيوني جديد داخل الكنيست لتشجيع الهجرة الطوعية

 

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن  تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أعطت الضوء الأخضر لكتل سياسية داخل الكيان الصهيوني مثل كتلة "عوتسما يهوديت" التي تقدمت بمشروع قانون للكنيست يهدف إلى تشجيع الهجرة الطوعية لسكان القطاع وسط توقعات أن يتم تمريره على الأقل في القراءة الأولية، على الرغم من استقالة رئيس الحزب، المتطرف إيتمار بن جفير، من الائتلاف الحكومي لرفضه وقف حرب الإبادة في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار مصر اليوم أحياء القاهرة الباحثين عن فرص عمل الأرصاد الجوية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيئة الأرصاد الجوية خطوات التقديم لـ 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة فرص عمل بالخارج مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير العمل محمد جبران وزارة العمل

مواد متعلقة

أخبار مصر: ظهور نتيجة الإعدادية بأسيوط، قرار من البنتاجون بشأن غزة، قفزة في الذهب، جريمة تهز الإسكندرية، تحذير من الأرصاد

أخبار مصر اليوم: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات.. أسماء المقبولين للعمل بالحصة في المعاهد الأزهرية.. كشف بترولي جديد.. والأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ47.27 مليار دولار.. 100 جنيه زيادة في سعر جرام الذهب خلال 5 أيام.. والبورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام التعاملات

أخبار مصر: مفاجأة بواقعة دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون، أول ظهور لزوجة الشرع، لحظة العثور على تمساح بالشرقية، الأرصاد تحذر
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كولر يكشف موقف معلول من المشاركة مع الفريق وحقيقة تعاقد الأهلي مع صفقات أخرى

وصلوا بطريقة غير شرعية، السلطات الليبية ترحل عشرات المصريين

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

بسبب ضرتها، القبض على سيدة أشعلت النيران داخل شقة زوجها

منوعات

المزيد

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يكونون حطب جهنم

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية