أخبار مصر: أمطار خفيفة على هذه المناطق.. بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان.. القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

كيفية استخراج كعب العمل 2025 من المنزل

تتزايد محركات البحث من قبل المواطنين والشباب الراغب في العمل عن كيفية استخراج كعب العمل 2025 من المنزل، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل أو مكاتب العمل.

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وظائف 2025، 140 فرصة عمل للشباب برواتب مجزية في الخارج

أعلن وزير العمل محمد جبران عن فتح باب التقديم لعدد 140 فرصة عمل في 3 تخصصات "حارس ومحاسب وسائق "، بإحدى شركات الخدمات الأمنية بإحدى الدول العربية، ودعا الوزير الشباب المنطبق عليهم الشروط بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة المناسبة.

خطوات التقديم على 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة

يزداد البحث من قبل الشباب الباحثين عن فرص عمل جديدة خارج مصر حول، خطوات التقديم لـ 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة.

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات استثنائية سيتم اتخاذها خلال فترة رمضان وعيد الفطر.

صحة الجيزة: فيتامين سي لا يمنع نزلات البرد بشكل كامل

شاركت الصفحة الرسمية لمديرية الشئون الصحية بالجيزة منشورا توعويا يقدم معلومات حول فيتامين سي وأهميته لصحة الإنسان، وذلك ضمن جهودها لنشر الوعي الصحي بين المواطنين.

بتهمة الرشوة، القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

جامعة الأزهر تعلن جاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم استعدت لبدء الفصل الدراسي الثاني الذي سوف يبدأ يوم السبت القادم الموافق 8 من فبراير الجاري 2025.

وزير الأوقاف: نرفض التهجير ولا بديل عن إقامة دولة فلسطين المستقلة

اختتمت، اليوم الخميس، الدورة التدريبية الدولية الثامنة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بعنوان "دور الإعلام في بناء الإنسان.. رؤية مستقبلية"، بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتخذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

محافظة الجيزة تعلن عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء

أعلنت محافظة الجيزة عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء، وذلك من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.

بعد تصريحات ترامب، "سلة المغادرة" مشروع صهيوني جديد داخل الكنيست لتشجيع الهجرة الطوعية

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أعطت الضوء الأخضر لكتل سياسية داخل الكيان الصهيوني مثل كتلة "عوتسما يهوديت" التي تقدمت بمشروع قانون للكنيست يهدف إلى تشجيع الهجرة الطوعية لسكان القطاع وسط توقعات أن يتم تمريره على الأقل في القراءة الأولية، على الرغم من استقالة رئيس الحزب، المتطرف إيتمار بن جفير، من الائتلاف الحكومي لرفضه وقف حرب الإبادة في غزة.

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