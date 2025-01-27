الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

بيان جديد من جامعة الأزهر بشأن قرار تدريس علوم الطب باللغة العربية

قيادات جامعة الأزهر
قيادات جامعة الأزهر

أكدت جامعة الأزهر أنها تابعت ما تمَّ تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة حول تدريس علوم الطب باللغة العربية في الجامعة.

جامعة الأزهر تنفي تدريس علوم الطب باللغة العربية 

وأوضحت جامعة الأزهر أن ما يتم حاليًا هو مجرد دراسة (اقتراح) حول إمكانية تعريب العلوم فى ضوء دراسات المجتمع التي تقوم بها الجامعة بشكلٍ دوريٍّ.

جامعة الأزهر تشكل لجنة علمية لتطوير مقررات الطب الشرعي

وخلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بطلاب والعاملين في جامعة الأزهر قرار  منسوب لإدارة جامعة الأزهر وينص على تكليف الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب للبنين بالقاهرة، بتشكيل اللجنة، على أن تضم خبراء ومختصين في مجال الطب الشرعي. 

وتهدف اللجنة إلى تعريب المناهج الدراسية بما يواكب أحدث التطورات العلمية، وتقديم مقررات تساهم في تأهيل طلاب وطالبات قسم الطب الشرعي بكفاءة عالية.

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اللغة العربية جامعة الأزهر كليه الطب تعريب العلوم المناهج الدراسية

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