رئيس حي الدقي يتفقد المركز التكنولوجي ويتابع سير العمل بملف التصالح

تفقد المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، أعمال المركز التكنولوجي التابع للحي، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين على أكمل وجه.

وخلال تفقده للمركز، اطلع رزق على سير العمل بملف التصالح، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة، والتحدث مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لإتمام عملية التصالح.

وأكد رئيس الحي أهمية تيسير الإجراءات على المواطنين، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

ويُعد ملف التصالح من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة، والحفاظ على الثروة العقارية، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين

وتُعد المراكز التكنولوجية بمثابة نافذة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، حيث يمكنهم من خلالها إنجاز معاملاتهم في مختلف المجالات، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل الحصول عليها.

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